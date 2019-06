Estado paga anualmente à Altice 2,6 milhões de euros pelas comunicações do SIRESP

O Estado paga 2,6 milhões de euros anualmente à Altice Portugal pelas comunicações do SIRESP, avançou esta quinta-feira no parlamento o grupo de trabalho criado pelo Governo sobre o futuro da rede de emergência nacional.



A pedido do PCP, o grupo de trabalho criado pelo Governo para apresentar as soluções tecnológicas para as comunicações de emergência em Portugal a partir de 1 de julho de 2021, quando termina o atual contrato do SIRESP, está a ser ouvido na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.





Respondendo a uma questão colocada pela deputada do PSD Emília Cerqueira sobre os custos das comunicações, Francisco Gomes, um dos elementos do grupo de trabalho, afirmou que anualmente é pago pelas transmissão à Altice Portugal 2,6 milhões de euros, sendo este valor revisto e "não é sempre o mesmo".Francisco Gomes adiantou que este valor foi renegociado em 2015, quando foi assinado o atual contrato.O valor anual de 2,6 milhões está relacionado com o fornecimento da rede de transmissão deste sistema.