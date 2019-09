Estado poupa 178 milhões de euros em juros e comissões

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um dia antes de uma das mais importantes reuniões do Banco Central Europeu (BCE), Portugal foi ao mercado de dívida pública e também fez história ao colocar mil milhões de euros de Obrigações do Tesouro (OT) a 10 anos (600 milhões) e a 15 anos (400 milhões) aos juros mais baixos de sempre.Sempre com uma procura superior em duas vezes à oferta, a emissão a 10 anos paga uma taxa de 0,264% e a de 15 anos ... < br />