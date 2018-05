Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Centeno garante Novo Banco a todo o custo

Ministro das Finanças justifica apoio ao banco com a estabilidade do sistema financeiro.

Por Diana Ramos | 01:30

O ministro das Finanças admitiu que todos os compromissos assumidos pelo Estado na venda do Novo Banco servem para evitar a liquidação do banco. Mário Centeno explicou também que a rede de segurança adicional – uma espécie de balão de oxigénio que é acionado se mais ninguém conseguir assumir as necessidades de capital – só será usada em último recurso.



"Para assegurar a estabilidade financeira em Portugal era necessário afastar, mesmo no pior cenário, a liquidação do Novo Banco, explicou Centeno no Parlamento, justificando o facto de, na venda, ter ficado salvaguardado que caberá ao Estado – caso tudo corra mal – injetar mais dinheiro no banco.



"Caso todo o capital seja consumido, caso os acionistas não emprestem dinheiro ao banco, caso no mercado não haja interessados, enquanto última instância o Estado nunca deixará, através do Fundo de Resolução, que o Novo Banco seja liquidado", disse o secretário de Estado Mourinho Félix, que acompanhou Centeno na audição.



No contrato de venda à Lone Star ficou definido que seria criado um mecanismo de capital contingente, uma espécie de linha de crédito no valor de 3890 milhões de euros e que serve as necessidades de capital quando os ativos problemáticos se deterioram. Este ano, esse mecanismo já foi acionado em 792 milhões de euros: 430 milhões financiados pelo Orçamento do Estado e o restante pelo Fundo de Resolução.



Além disso, também no contrato de venda foi definida a criação de uma rede de segurança, que será acionada caso o Novo Banco não assegure os rácios mínimos de capital impostos pelo BCE. E é essa rede suportada pelo Estado que, explicou Centeno, só será acionada no pior cenário.



Quanto à CGD, os governantes explicaram que já têm os resultados da auditoria externa e que os mesmos serão encaminhados para o Ministério Público.