Estado vai pagar salários a trabalhadores que queiram estudar

O Governo quer pagar salários a trabalhadores que queiram estudar. De acordo com o Jornal Expresso, o objetivo é permitir a melhoria das qualificações profissionais ou do nível de ensino sem imputar os custos às empresas.

A lógica "é promover um triân­gulo que passa pela valorização dos trabalhadores no mercado de trabalho, a promoção da conciliação da vida familiar e profissional e o reforço das políticas públicas que permitam o aumento dos rendimentos das famílias, sobretudo as mais jovens", disse a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, citada pelo jornal.





Em causa está uma promessa do programa eleitoral do PS.