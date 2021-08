Estado vai tornar-se no único acionista da TAP

O Estado vai passar a ser o único acionista da companhia aérea TAP, depois de uma operação para limpar os prejuízos, que deverá acontecer ainda este ano e que envolverá os acionistas privados. Na edição desta quarta-feira do jornal Público , é indicado que o plano implica ainda a aplicação total de 2.726 milhões de euros de dinheiro público no capital da companhia.O jornal indica que esta é a informação que consta de um documento da Comissão Europeia, datado de 16 de julho e agora divulgado no âmbito da consulta pública.Segundo esta informação, o Governo terá notificado Bruxelas, a 10 de junho, de que pretendia aplicar 3.200 milhões na TAP, um montante que tem em conta os 1.200 milhões já emprestados no ano passado.De acordo com a Comissão Europeia, a concretização do valor foi acompanhada de uma versão atualizada do plano de reestruturação, entregue a 10 de dezembro de 2020, e de outros documentos adicionais. Desses 3.200 milhões de euros, 2.726 milhões seriam aplicados "através de medidas de capital ou quase capital", entre este ano e o ano que vem, avança o Público.