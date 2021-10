Bruxelas deu na quarta-feira liberdade aos Estados-Membros para avançarem com medidas de curto prazo de apoio às famílias e às empresas para fazerem frente aos elevados preços da energia. Entre as medidas sugeridas, conta-se a distribuição de vouchers ou o pagamento de parte das faturas das famílias vulneráveis.









“O aumento dos preços globais da energia é uma séria preocupação para a União Europeia”, afirmou na quarta-feira a comissária de Energia Kadri Simson, que antecipa que os elevados preços da energia se mantenham durante o inverno.

Nesse sentido, sublinhou a comissária, “deve ser dada prioridade a medidas específicas que possam mitigar rapidamente o impacto dos aumentos de preços para consumidores vulneráveis e pequenas empresas”. Relativamente às empresas do setor energético, Bruxelas propõe que os Estados-Membros investiguem “possíveis comportamentos anticoncorrenciais no mercado de energia” e solicitem à Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados “que melhore o acompanhamento dos desenvolvimentos no mercado do carbono”.





O preços da eletricidade e do gás natural têm estado a atingir valores recordes.



Renováveis







Gás natural



A Comissão Europeia sugere ainda que os Estados analisem a possibilidade de comprarem em conjunto gás natural, à semelhança das vacinas.





Fecho



Algumas das maiores consumidoras de eletricidade espanholas - como a Sidenor - estão a parar, queixando-se dos elevados preços da energia.