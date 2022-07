Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) revelados esta segunda-feira, relativamente ao mês anterior, em maio de 2022 as exportações e as importações aumentaram 19,9% e 13,7%, respetivamente. Isto fez com que, em maio de 2022, o défice da balança comercial tenha atingido os 2421 milhões de euros, o que representa uma diminuição de 47 milhões de euros face a abril.









