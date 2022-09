"Este é o programa mais vasto aplicado no nosso País": Fernando Medina explica medidas de apoio às famílias

O ministro das Finanças, Fernando Medina, explica esta terça-feira as medidas de apoio às famílias e garante que este é o "mais vasto aplicado no nosso País"."Este é um programa que é eficaz nas respostas às familias, porque enfrenta o fenómeno da inflação com a escala e que ela engloba", disse Medina.O responsável pela pasta das Finanças assumiu que as medidas englobam os custos relacionados com os combustíveis, habitação, transportes e energia, assegurando ainda que a "parte fundamental consiste na devolução de rendimentos, seja àqueles que têm rendimentos de trabalho, pensões ou rendimentos sociais". Medina disse ainda que o programa coloca "um ênfase muito grande da devolução transversal de rendimentos da sociedade portuguesa".Fernando Medina afirmou que este programa tem vindo "a construir respostas no panorama da inflação" adinatando que "em cada momento e, em cada etapa, o governo foi adaptando as medidas, até chegar a este programa".Em atualização