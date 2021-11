Estimativas da União Europeia estão em linha com o que se sente na economia, diz Pedro Siza Vieira

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital disse esta quinta-feira que as estimativas da Comissão Europeia estão em linha com o que observa na economia nacional, revelando uma recuperação mais forte do que se esperava.

Instado a reagir aos dados às Previsões Económicas anunciadas esta quinta-feira pela Comissão Europeia, Pedro Siza Vieira disse olhar para os números como "correspondendo àquilo" que todos estão "a observar e a sentir na economia portuguesa".

A Comissão Europeia (CE) estima que o crescimento da economia portuguesa suba para 4,5% este ano e 5,3% no próximo. As previsões hoje conhecidas contrastam com as anteriores, que apontavam para um aumento do Produto Interno Bruto (PIB) na ordem dos 3,9% este ano e 5,1% em 2022. Ainda assim, apesar da subida, os números de Bruxelas ficam aquém das estimativas do Governo, que espera um crescimento económico de 4,8% este ano e 5,5% no próximo.