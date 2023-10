Estrangeiros inflacionam casas de Lisboa e Porto

O preço mediano da habitação familiar voltou a subir em Portugal no segundo trimestre, atingindo 1629 euros/m2. A compra de imóveis por estrangeiros está a inflacionar os preços nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, com os valores pagos por estes significativamente acima dos pagos pelos residentes, segundo a análise divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).









Os preços mais elevados da habitação foram registados no Algarve, Madeira e nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Mas a análise por domicílio fiscal dá conta de que nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa o preço mediano das transações efetuadas por compradores estrangeiros superou, respetivamente em mais 61,3% e 91,6%, o preço dos residentes nacionais.

Em termos globais, o acréscimo de preços dos alojamentos familiares foi de 9% entre abril e junho, face ao mesmo período do ano passado, e 7,6% face ao trimestre anterior. Os aumentos foram registados em 19 sub-regiões, destacando-se a Madeira e o Médio Tejo com, respetivamente, acréscimos de 24,9% e 15,7%.









Leia também Preços da habitação batem novo recorde No caso da compra de casas por estrangeiros, o preço mediano registado no segundo trimestre fixou-se em 2409 euros/m2, enquanto o valor dos residentes em Portugal se fixou em 1588 €/m2, ainda de acordo com a informação do INE.

Entretanto, a agência de notação financeira Moody’s conclui, num estudo citado esta quarta-feira pelo ‘Eco’, que são necessários mais de 15 anos de salários para comprar casa em Lisboa.