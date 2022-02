Euro continua a reforçar-se acima de 1,14 dólares

O euro subiu esta sexta-feira face ao dólar, continuando a reforçar-se depois das declarações da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, que não excluiu uma subida das taxas de juro ainda este ano.

Às 18h00 (hora de Lisboa), o euro valia 1,1457 dólares, quando na quinta-feira às 18:00 negociava a 1,1442 dólares.

O euro, que registou valorizações face ao dólar ao longo de toda a semana, também subiu em relação à libra esterlina e ao iene.

Na quinta-feira, a presidente do BCE afirmou que a inflação continuará elevada mais tempo do que o previsto na zona euro, admitindo que baixe ao longo do ano, mas não excluiu completamente uma subida das taxas de juro em 2022.

Até agora, Lagarde e outros dirigentes do BCE tinham dito que seria muito improvável que em 2022 estivessem reunidas as condições para uma subida das taxas de juro.

Christine Lagarde afirmou que "a situação mudou," que há riscos em alta para os preços e que em março haverá mais dados económicos para decidir.

Nos Estados Unidos, foi anunciado esta sexta-feira que a taxa de desemprego subiu uma décima para 4%, em janeiro, mas a criação de emprego ficou acima do esperado, com 467.000 postos de trabalho.

Divisas...............hoje (sexta-feira).......quinta-feira

Euro/dólar............1,1457......................1,1442

Euro/libra............0,84587.....................0,84093

Euro/iene.............131,99.......................131,42

Dólar/iene............115,20.......................114,85