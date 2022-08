O dólar norte-americano esteve ontem a valer mais do que o euro, a um nível que não era registado desde 2002. A aproximação do inverno num continente a debater-se com escassez energética, bem como o seu impacto nas economias europeias, está a fragilizar a moeda única.



O euro chegou a cotar 0,99945 dólares a meio da manhã de ontem, segundo a Reuters, estando a perder, a meio da tarde, 0,84%, cotando a 0,9941 dólares.









