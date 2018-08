Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Euro recupera após ter chegado ao nível mais baixo desde junho de 2017

Por Lusa | 19:37

O euro recuperou esta quarta-feira algumas posições, depois de ter descido para o nível mais baixo desde junho de 2017, com o mercado atento à crise turca.



Às 18h40 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1344 dólares, ligeiramente acima do valor que tinha na terça-feira ao final da tarde (1,1338 dólares).



Ao longo do dia, o euro chegou a 1,1301 dólares, um mínimo de 13 meses, começando depois a recuperar.



O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1321 dólares.



Os analistas relacionam a debilidade do euro com a tensão gerada nos últimos dias pela queda da lira turca, apesar de esta divisa ter vindo a subir desde terça-feira.



A recuperação da moeda turca tem sido, no entanto, vista como um alívio provisório, uma vez que a tensão política e comercial entre Ancara e Washington continua.



Esta quarta-feira, Ancara anunciou que, em retaliação a várias medidas anunciadas pelos Estados Unidos, decidiu aumentar fortemente as taxas relativas a importações de vários produtos norte-americanos.



No início de agosto, a administração norte-americana avançou com sanções contra dois ministros turcos (do Interior e da Justiça) para pressionar a libertação de um pastor protestante norte-americano (Andrew Brunson) detido desde outubro de 2016 em território turco e acusado de "terrorismo e espionagem".



Mais recentemente, o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou a duplicação das tarifas para as importações de alumínio e de aço turcos. Após a decisão de Washington, a lira turca acentuou a sua trajetória descendente no final da semana passada.



A subida do dólar foi também impulsionada por bons indicadores, nomeadamente as vendas a retalho, que cresceram 0,5% em julho nos Estados Unidos, um novo sinal de solidez da economia norte-americana.