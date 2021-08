Euro sobe após publicação de dados económicos na Europa

O euro subiu esta segunda-feira em relação ao dólar, após a publicação de dados relativos à atividade na zona euro, indicando que continuou a crescer em agosto.

Às 18h10 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1742 dólares, quando na sexta-feira ao fim da tarde seguia a 1,1703 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,1718 dólares.

A atividade na zona do euro continuou a crescer em agosto, impulsionada pelo setor dos serviços, anunciou hoje o Instituto Markit.

O índice PMI da IHS Markit, o indicador composto da atividade global da zona euro, situou-se nos 59,5 pontos em agosto, contra 60,2 pontos em julho, quando atingiu o seu nível mais elevado desde 2006.

Para esta evolução contribuiu o comportamento do setor de serviços, com um aumento da atividade permitida por menores restrições para conter a pandemia, apesar do ritmo de crescimento ter sido um pouco mais lento do que o observado em julho.

Por outro lado, o indicador de confiança dos consumidores caiu ligeiramente na zona euro e na União Europeia (UE) em agosto, segundo a estimativa rápida hoje divulgada pela Comissão Europeia.

Divisas...............hoje..................sexta-feira

Euro/dólar............1,1742.................... 1,1703

Euro/libra............0,85566.................. 0,85869

Euro/iene.............128,87.................... 128,51

Dólar/iene............109,75.................... 109,82