O Governo português espera que o Plano de Recuperação e Resiliência seja aprovado em junho. Para que a União Europeia se possa financiar, fazendo chegar depois parte da bazuca ao terreno, falta a ratificação de cinco países sobre os recursos próprios. O ministro das Finanças, João Leão, acredita que este processo fique fechado ainda este mês.









Outra das expectativas de Leão, que recebeu os colegas europeus em Lisboa, está na suspensão das regras orçamentais em 2022 – que permitiriam ultrapassar os limites de défice. O comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, já fez saber que a decisão será anunciada a 2 de junho.

Por sua vez, o presidente do Eurogrupo, Paschal Donohoe, admitiu que as atuais regras orçamentais europeias são “complexas” e prometeu arrancar o debate sobre o tema “no final do ano”. No encontro em Lisboa, o clima transmitido foi de confiança e prudência, porque há ainda um longo “caminho a percorrer” rumo à recuperação. Donohoe alertou mesmo que as verdadeiras consequências da crise só se deverão fazer sentir após a fase de retoma.





Apesar da cautela, e com o avançar da vacinação e um regresso mais rápido de turistas, João Leão admite que o crescimento da economia portuguesa pode chegar aos 5% do PIB neste ano, acima dos 4% previstos. Já sobre o fim das moratórias, o ministro das Finanças rejeita “dramatismos” e lembra as experiências de outros países, que correram “bem”.