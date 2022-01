Vítor Fernandes, ex-administrador do Novo Banco (NB), considerou um "saque ao Fundo" a tentativa da administração do NB de imputar ao Fundo de Resolução (FdR) os custos com o desinvestimento da operação do NB em Espanha antes da sua venda. O comentário de Fernandes é revelado numa escuta do processo ‘Cartão Vermelho’, na qual Luís Filipe Vieira é o principal arguido.