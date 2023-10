Dois dos ex-administradores do Banco Espírito Santo (BES) desmentiram na terça-feira, em tribunal, a versão de Manuel Pinho sobre o "pagamento mensal" de prémios por parte de Ricardo Salgado. Joaquim Goes, ex-administrador executivo do BES, disse na terça-feira que só tinha conhecimento de que eram pagos no estrangeiro (Suíça) "os prémios anuais que tinham que ver com os resultados do banco", acrescentando que esta prática terá terminado em 2004, passando os prémios a ser pagos internamente.









