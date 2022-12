A defesa do ex-ministro da Economia Manuel Pinho recorreu contra o arresto da pensão de reforma no âmbito do caso EDP - no valor de 26 500 euros por mês - e os despachos relativos às buscas efetuadas em novembro na residência de Braga, onde cumpre prisão domiciliária. O advogado Ricardo Sá Fernandes aponta “ilegalidades” nas decisões do juiz Carlos Alexandre, do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), segundo o recurso submetido ao Tribunal da Relação de Lisboa.









