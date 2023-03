Álvaro Sobrinho, ex-presidente do BES Angola (BESA), escapou ao pedido de indemnização civil milionário que o BES em liquidação reclama a Ricardo Salgado, Amílcar Morais Pires e Rui Silveira, todos ex-administradores do BES, no caso BESA. Sobrinho ficou fora deste pedido de indemnização porque não foi acusado pelo Ministério Público (MP) de burla, nesse processo, ao contrário do que aconteceu com Salgado, Morais Pires e Silveira.









