As contas públicas fecharam em novembro com um saldo positivo de cerca de 6,4 mil milhões de euros, mais 172 milhões face a outubro e um acréscimo superior a 4,3 mil milhões em comparação com o mesmo mês do ano passado. Face aos números divulgados ontem pelo Ministério das Finanças, o excedente do Estado cresceu no espaço de um ano ao ritmo de quase 12 milhões de euros por dia.









