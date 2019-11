Excedente orçamental português situado nos 998 milhões de euros a dois meses do fim do ano

O excedente orçamental até outubro foi de 998 milhões de euros, uma melhoria de 726 milhões face aos mesmos dez meses do ano passado, divulgou o Ministério das Finanças num comunicado divulgado esta terça-feira, 26 de novembro.Os números são em contabilidade pública, ou seja, a ótica de caixa, e não consideram por isso compromissos assumidos em contabilidade nacional, a que é usada para aferir o cumprimento das regras europeias, e que terão um efeito negativo no valor de 1.008 milhões de euros, segundo as Finanças.Ainda assim, a evolução da execução orçamental em contas públicas mostra que a dois meses do fecho do ano o saldo orçamental continua positivo e a melhorar face ao ano anterior. No entanto, ainda não está considerado o pagamento do subsídio de Natal dos funcionários públicos e pensionistas, o que vai penalizar o saldo nos próximos meses.

Num comunicado que antecede a divulgação pela Direção-Geral de Orçamento (DGO), as Finanças justificam a melhoria do saldo face ao mesmo período de 2018 com um aumento da receita de 4,2%, superior ao da despesa (que avançou 3,2%).