Exportações de componentes automóveis aumentam 3,1% em agosto

O valor das exportações de componentes automóveis registou novo aumento em agosto, com uma subida de 3,1% face ao mesmo mês de 2019, atingindo 582 milhões de euros, anunciou esta sexta-feira a associação do setor.

De acordo com informação da Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA), depois de quatro meses em queda, as exportações registaram em agosto uma subida, pelo segundo mês consecutivo.

Desde o início do ano e até ao mês de agosto, o valor das exportações de componentes automóveis foi de 5,1 mil milhões de euros, o que representa uma diminuição de 19,8% em relação ao período homólogo de 2019, ou seja, menos 1,3 mil milhões.

De janeiro a agosto de 2020, a Espanha continuou na primeira posição com vendas de 1.514 milhões de euros, menos 9,9% que em 2019, seguida da Alemanha com 1.120 milhões de euros (menos 17,3%) e da França com 606 milhões de euros (menos 34,1%).

A AFIA é a associação portuguesa que congrega e representa, nacional e internacionalmente, os fornecedores de componentes para a indústria automóvel.

Esta indústria agrega 240 empresas com sede ou laboração em Portugal, com um volume de emprego direto na ordem das 59.000 pessoas e uma faturação de 12 mil milhões de euros por ano, com uma quota de exportação superior a 80%.

Em termos de importância na economia nacional, representa 6% do Produto Interno Bruto (PIB), 8% do emprego da indústria transformadora e 16% das exportações nacionais de bens transacionáveis.