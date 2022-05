Exportações de vinhos portugueses sobem 2,5% até março para 212 milhões de euros

As exportações de vinhos portugueses subiram, no primeiro trimestre, 2,48% em valor e 4,07% em preço médio, em comparação com o mesmo período do ano anterior, para 212 milhões de euros, adiantou esta terça-feira a ViniPortugal.

"O primeiro trimestre de 2022 foi positivo para as exportações de vinhos portugueses, em comparação com o mesmo período de 2021. De acordo com os dados divulgados pela ViniPortugal, de janeiro a março de 2022 registou-se um aumento de 2,48% em valor e 4,07% em preço médio nas exportações, comparativamente com o período homólogo de 2021, tendo ultrapassado os 212 milhões de euros", indicou, em comunicado, a ViniPortugal -- Associação Interprofissional do Vinho.

Destacam-se, neste período, as exportações nos mercados de Angola (+46,27%), Canadá (+32,02%) e Suíça (+11,71%).