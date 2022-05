Exportações e importações de bens sobem 18,2% e 36,8% no 1.º trimestre

As exportações portuguesas de bens aumentaram 13,6% e as importações subiram 30,0% em março, face ao mesmo mês de 2021, encerrando o primeiro trimestre com aumentos homólogos de 18,2% e 36,8%, divulgou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo nota o INE, "estes resultados reveem em -0,5 pontos percentuais e em +0,2 pontos percentuais as taxas de variação homóloga das exportações e das importações, respetivamente, apresentadas na estimativa rápida trimestral, refletindo a inclusão de nova informação".

Em fevereiro, o aumento homólogo das exportações tinha sido de 19,9% e o das importações de 43,3% e, no trimestre terminado em fevereiro, a evolução tinha sido de 22,0% e 39,6%, respetivamente.

Comparando o primeiro trimestre com o trimestre homólogo de 2020, as exportações e as importações aumentaram 25,6% e 29,0%, respetivamente (+21,5% e +25,9%, pela mesma ordem, face ao primeiro trimestre de 2019).

Segundo o INE, em março de 2022 "destacam-se os acréscimos nas exportações e importações de fornecimentos industriais (+24,8% em ambos os fluxos) e nas importações de combustíveis e lubrificantes (+132,8%)".

Excluindo combustíveis e lubrificantes, em março registaram-se aumentos de 12,4% nas exportações e de 20,2% nas importações, em termos homólogos (+17,0% e +32,7% em fevereiro de 2022, respetivamente)

Relativamente a fevereiro, as exportações e as importações aumentaram 10,7% e 10,0%, respetivamente (+6,0% e +7,5%, respetivamente, em fevereiro de 2022).

No mês em análise, o défice da balança comercial de bens atingiu 2.415 milhões de euros, o que representa um aumento de 1.290 milhões de euros face ao mesmo mês de 2021.

Excluindo combustíveis e lubrificantes, o saldo da balança comercial foi negativo em 1.447 milhões de euros, correspondente a um aumento do défice de 599 milhões de euros face a março de 2021, aponta o INE.

Em março de 2022, tendo em conta os principais países parceiros em 2021, é de salientar o aumento nas exportações e nas importações com Espanha (+18,9% e +33,3%, respetivamente), sobretudo de fornecimentos industriais e de combustíveis e lubrificantes.

"Destaca-se também o decréscimo nas exportações para o Reino Unido (-8,7%), devido ao material de transporte (automóveis para transporte de passageiros)", acrescenta o INE.

Nas importações, destaca-se o acréscimo dos Estados Unidos (+188,6%), maioritariamente de combustíveis e lubrificantes (gás natural liquefeito e óleos brutos de petróleo).

Comparando o primeiro trimestre de 2022 com o mesmo período de 2020, verifica-se que as exportações aumentaram 25,6% (+18,2% face a 2021), sendo de salientar o acréscimo de fornecimentos industriais (+38,9%; +29,4% em relação a 2021).

Nesse mesmo período, as importações aumentaram 29,0% (+36,8% face a 2021), salientando-se os aumentos de fornecimentos industriais (+47,4%; +39,2% face a 2021) e de combustíveis e lubrificantes (+69,6%; +128,3% relativamente a 2021). Em sentido contrário, destaca-se o decréscimo de 7,6% de material de transporte (+15,0% comparativamente com 2021).