As exportações portuguesas de bens cresceram 20,3% e as importações subiram 42,3% em fevereiro deste ano, face ao mesmo mês de 2021, referem as estatísticas do comércio internacional divulgadas esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).









O défice da balança comercial de bens portuguesa foi de 2154 milhões de euros, em fevereiro deste ano, o que representa um aumento de 1412 milhões de euros face a igual período do ano passado. Em relação a fevereiro de 2020, período ainda não afetado pela pandemia da Covid-19, as exportações aumentaram 23,2% e as importações 26,3% .

No relatório publicado, o INE destaca “os acréscimos observados nas exportações e importações de fornecimentos industriais e nas importações de combustíveis e lubrificantes”, relativamente a 2020.





Tendo em conta os principais países parceiros em 2021, é de salientar o aumento nas exportações e nas importações com Espanha (mais 19,5% e mais 45,9%, respetivamente; mais 24,8% e mais 37,3%, pela mesma ordem), comparativamente com fevereiro de 2020. Da lista dos principais clientes e fornecedores, seguem-se França, Alemanha e Estados Unidos.