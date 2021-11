Exportações sobem em setembro

As exportações e as importações de bens subiram 10,3% e 17,5% em setembro, respetivamente, em termos homólogos, de acordo com as Estatísticas do Comércio Internacional de setembro, divulgadas esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).









“Em setembro de 2021, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de +10,3% e +17,5%, respetivamente (+16,9% e +21,9%, pela mesma ordem, em agosto de 2021)”, concluiu o INE.

Numa comparação com setembro de 2019, as exportações e importações cresceram 10,8% e 7,8%, pela mesma ordem.









Destacam-se os acréscimos nas exportações e importações de fornecimentos industriais (+28,1% e +33,7%, respetivamente; +25,0% e +31,3% face a setembro de 2019) e nas importações de combustíveis e lubrificantes (+102,1%; +21,3% em relação a setembro de 2019).

De acordo com a autoridade estatística, o défice da balança comercial de bens aumentou 559 milhões de euros face ao mesmo mês de 2020, atingindo 1.719 milhões de euros em setembro de 2021, mas diminuiu 13 milhões de euros em relação a setembro de 2019.