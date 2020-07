Falta de acordo a 27 no Conselho Europeu cria “situação aflitiva”

Consciente de que o atraso no acordo coloca ainda mais a corda ao pescoço da economia nacional, António Costa chegou ontem ao terceiro dia de Conselho Europeu (CE) dividido entre a crença numa solução e as críticas à “visão utilitarista” liderada pela Holanda.









Para o primeiro-ministro, voltar ao País sem um acordo “seria uma péssima notícia”. Apesar de um domingo marcado pelas tentativas do presidente do CE, Charles Michel, em criar pontes, a divisão era já insanável. “A situação é tão aflitiva que é difícil compreender a resistência ao acordo”, admitiu.

Num dia que se esperava decisivo, a Holanda – apoiada pela Áustria, Suécia, Dinamarca e Finlândia – insistiu em rever os valores, a distribuição e as condições para o fundo de recuperação da economia e do orçamento comunitário até 2027, que totalizam 1,8 biliões de euros. O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, chegou a dizer que “quer ajudar” os países do Sul da Europa mas insiste nas reformas estruturais.





Apesar da abertura a sul, nem o “travão de emergência” proposto por Michel - que permite a um Estado-membro pedir uma avaliação sobre como estão a ser gastos os fundos noutro país, antes de uma nova tranche - terá chegado para convencer os quatro frugais. A inflexibilidade levou o primeiro-ministro húngaro a contar que o acordo estava bloqueado “por causa do tipo holandês”. “É o verdadeiro responsável desta confusão”, atacou Viktor Orbán. Já Alemanha e França, que têm ajudado a mediar o conflito, acusavam ontem cansaço, com Angela Merkel e Emmanuel Macron a admitir que o acordo era “possível” mas que estava longe.





Ao final da noite, em Bruxelas admitia-se que os trabalhos entrassem noite dentro ou até mesmo na manhã de hoje rumo à assinatura do acordo.



Nova proposta corta fundo perdido para subir empréstimos

Para se aproximar dos países frugais, Charles Michel terá apresentado uma nova proposta ao jantar, mantendo o valor do fundo de recuperação em 750 mil milhões de euros. A fatia dos apoios a fundo perdido passava dos 500 mil milhões iniciais para 400 mil milhões. Já a fatia dos empréstimos com condições facilitadas subiria dos 250 para os 350 mil milhões. Os quatro frugais chegaram a propor que o fundo de recuperação se situasse nos 700 mil milhões, dividido em fatias iguais.





PCP defende que uso dos fundos deveria ser decidido em Portugal e sem condições



O líder do PCP defendeu ontem que os apoios europeus para lidar com a pandemia devem ser aplicados na melhoria da produção nacional. Jerónimo de Sousa insistiu ainda que decisão sobre como vão ser distribuídas estas verbas devia ser feita a nível nacional, sem estar sujeita a mudanças na legislação laboral. “Falam agora em milhares de milhões que vão ser mandados para cá. Não falam das condições que nos vão impor”, alertou.





reuniões multilaterais mediadas pelo presidente do CE foi o total de encontros em que o português António Costa marcou presença no dia de ontem.Os trabalhos a 27 deveriam ter começado pelas 12h00 locais. Devido às consultas, a reunião plenária foi sucessivamente adiada. Arrancou só às 19h20.Em vários encontros, os líderes europeus optaram pelo terraço do edifício onde estão reunidos. Em várias fotografias, que geraram críticas nas redes sociais, surgem sem máscara e sem cumprir distâncias.