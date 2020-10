O desfasamento dos horários de trabalho em empresas com mais de 50 trabalhadores das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto já é obrigatório. Mas a falta de transportes públicos ou a necessidade de assistência à família podem impedir a alteração do horário, segundo o decreto-lei, publicado esta quinta-feira em Diário da República.









O regime excecional e transitório, que irá vigorar por meio ano até 31 de março de 2021 podendo ser alargado se o Governo considerar necessário, estabelece que “os intervalos do desfasamento têm uma duração de 30 minutos a uma hora”, devendo o patrão “comunicar ao trabalhador a alteração com antecedência mínima de cinco dias”, “mediante consulta prévia aos trabalhadores e à comissão de trabalhadores ou, na falta desta, à comissão sindical ou intersindical ou aos delegados sindicais”. O diploma alerta que a mudança dos horários não pode ser realizada mais do que uma vez por semana nem “implicar a alteração dos limites máximos do período normal de trabalho, diário e semanal, ou da modalidade de trabalho de diurno para noturno ou vice-versa”.

Há, contudo, situações que a lei designa como causadoras de “prejuízo sério” que proíbem o desfasamento como a “inexistência de transporte coletivo de passageiros” que permita cumprir o desfasamento do horário ou a “necessidade de prestação de assistência inadiável e imprescindível à família”. Do mesmo modo, estão dispensados das novas entradas e saídas “grávidas, puérperas ou lactantes, trabalhadores menores ou com capacidade reduzida, deficiência ou doença crónica, quem tiver menores de 12 anos a cargo, ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica”, segundo o diploma. A fiscalização é da responsabilidade da Autoridade para as Condições do Trabalho, que poderá multar as empresas que violarem as regras.





15



dias é o intervalo definido pelo Governo para avaliar a lista dos territórios que serão obrigados a cumprir o desfasamento de horários. Para já, apenas estão abrangidos os concelhos das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.





Promover o teletrabalho



As empresas terão igualmente de garantir o distanciamento físico no local de trabalho, o uso de equipamentos de proteção individual e promover o teletrabalho “sempre que a natureza da atividade o permita”, lê-se ainda no decreto-lei.