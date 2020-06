Faltam entregar 1,2 milhões de declarações de IRS e prazo acaba no final de junho

O prazo para os contribuintes tratarem do IRS relativo a 2019 termina no dia 30 de junho, mas ainda estão por entregar 1,2 milhões de declarações, segundo indicam as estatísticas disponíveis no Portal das Finanças.

Até agora foram submetidas através do Portal das Finanças um total de 4.595.345 declarações, distribuídas por 3.188.268 da chamada 1.ª Fase, ou seja, de contribuintes que no ano passado apenas auferiram rendimentos das categorias A (trabalho dependente) e H (pensões) e 1.407.077 da 2ª Fase, ou seja, de contribuintes com outras tipologias de rendimentos.

Tendo por comparação as mais de 5,83 milhões de declarações submetidas durante a campanha do ano passado, este ano estão ainda por entregar mais de 1,2 milhões, a maior parte das quais relativas a contribuintes com outros rendimentos que não os das categorias A e H.