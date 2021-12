O Ministério Público (MP) determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal dos familiares diretos de Manuel Pinho e da mulher Alexandra. A decisão do MP abrange os pais e os filhos de Pinho e da esposa. Foi determinado também o levantamento do segredo bancário e fiscal à própria Alexandra Pinho e à Pilar Jardim, empresa do setor imobiliário do casal.