As famílias em dificuldades que recorreram às moratórias bancárias são também as mais endividadas. Por norma, os particulares que pediram o adiamento do pagamento de crédito e juros durante a pandemia tinham cinco empréstimos. O perfil é traçado pelo Banco de Portugal no relatório de estabilidade financeira, esta quinta-feira









“Os devedores que aderiram à moratória em pelo menos um contrato de crédito caracterizam-se por estarem mais endividados, tendo um maior número de contratos de crédito e de relacionamentos bancários”, lê-se no documento, que explicita ainda que “têm, em média, 5 contratos de crédito e 3 relações bancárias”. Aliás, “metade dos devedores que aderiram à moratória estavam empregados nos setores mais afetados pela pandemia”.

O Banco de Portugal acredita que o recurso a este mecanismo tenha sobretudo ocorrido, no caso das famílias, por “precaução”. Até porque, do total dos devedores aderentes, só cerca de 10% “estão em situação de desemprego, inatividade ou reforma”. “Mais de metade dos mutuários com empréstimos em moratória pertencem a agregados familiares que não terão registado uma quebra de rendimento face ao nível pré-pandemia. Este resultado indicia que uma parcela significativa de devedores terá recorrido à moratória por motivo de precaução”, resume o regulador. Os particulares adiaram para setembro de 2021 o pagamento de cerca de 2 mil milhões de euros com as moratórias. O número não contempla, contudo, as novas moratórias que deverão surgir por força do alargamento do período legal de adesão.





Quanto às empresas, estas adiaram o pagamento de 11 mil milhões de euros em empréstimos. “Este alívio temporário do serviço da dívida, que inclui a totalidade do montante em dívida no caso de empréstimos que se venceriam no período da moratória, deverá beneficiar relativamente mais as PME e os setores mais afetados pela crise”, diz o Banco de Portugal.





O documento mostra também que “a procura de empréstimos bancários pelas empresas foi principalmente motivada por financiamento de existências e de necessidades de fundo de maneio”, durante a pandemia. O supervisor reconhece que as medidas de apoio à economia têm reduzido os riscos de incumprimento, mas frisa que “ganha importância a consideração de instrumentos de capitalização das empresas como mecanismos adicionais de promoção da sua resiliência”.





“No final de setembro de 2020, 32% dos empréstimos a empresas concedidos pelo setor bancário estavam em moratória”, lê-se. Aliás, “o rácio de endividamento das empresas aumentou 5,7 pontos percentuais entre dezembro de 2019 e junho de 2020, para 98% do PIB”. “As PME contribuíram mais para este aumento de dívida.”



Restauração despede 43 mil



Durante o mês de novembro, o setor do Alojamento e Restauração despediu 43 793 trabalhadores, mais 3200 pessoas do que as dispensadas em outubro. Os números constam do último boletim do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) que regista um total de 398 287 desempregados, menos 5267 pessoas do que no mês anterior.





A região mais penalizada pelo desemprego é o Algarve. Comparado com o período homólogo de 2019, aquela região do País regista um aumento de 67,6%. São também mais de 29 mil desempregados, um crescimento de cerca de cinco mil novos desempregados face a outubro.





Estes valores só não são mais altos porque o número de beneficiários das chamadas “medidas ativas de emprego” é cada vez maior. A relação entre desempregados abrangidos em medidas ativas e desempregados registados subiu para 25,6%, muito graças às chamadas ações de formação. Quem as frequenta não conta para os números do desemprego. Entretanto, a taxa de cobertura de prestações de desemprego é de 57,3%.



Preço das casas a cair é risco para a estabilidade

O relatório aponta como risco para a estabilidade financeira a “correção em baixa dos preços do imobiliário”, “apesar da resiliência face ao choque pandémico”. “O número e o montante de transações diminuíram no 2º trimestre de 2020, com quebras de -21,6% e -15,2%”, descida que só não é maior porque as taxas de juro baixas têm mantido um elevado apetite pelo crédito à habitação.





pormenores



Mário Centeno preocupado



O governador do Banco de Portugal alertou para os riscos de retirada das medidas de apoio à economia antes do tempo. “Há um conjunto destas medidas, as moratórias, que podem gerar preocupações sobre o surgimento de crédito malparado.”





Esforço coletivo



Centeno diz que “o sistema bancário “deve fazer”um esforço de preservação do capital e estar preparado para continuar a ser parte da solução”. E pediu também responsabilidade aos decisores políticos e às famílias no que toca ao consumo.





Serviços ‘castigados’



O setor dos serviços foi mais afetado pela crise do que a indústria transformadora, mas recuperou também de forma rápida, diz o relatório de estabilidade. Já o setor da construção, em Portugal, “tem-se mostrado resiliente”





Retomar a consolidação



O governador Mário Centeno avisou ser “importante que as medidas de política orçamental sejam temporárias e que o setor público retome o processo de consolidação orçamental”. E alertou que “a crise económica não se deve transformar numa crise financeira”.