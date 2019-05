Famílias contrariam aumento das dívidas

As famílias portuguesas deviam, em março deste ano, 141 740 milhões de euros. O valor representa menos 89 milhões de euros face ao mês anterior, segundo os dados do Banco de Portugal divulgados esta quarta-feira.A ajudar neste resultado está o crédito à habitação, o maior encargo dos particulares. De fevereiro para março, o valor caiu 61 milhões de euros, fixando-se agora nos 97 977 milhões. Os juros baixos têm levado as famílias a utilizar o capital disponível para amortizar mais rapidamente a dívida aos bancos.Os números das famílias contrariam, contudo, o cenário global do endividamento do setor não financeiro – que inclui as dívidas do Estado, dos particulares e das empresas públicas e privadas.Em março, subiu para os 724 388 milhões de euros, o que representa 356,8% do PIB, o indicador que mede a riqueza criada no país.O valor do endividamento inverte a tendência de queda e aproxima-se, agora, do máximo histórico fixado em abril do ano passado, quando ultrapassou pela primeira vez os 725 mil milhões.As empresas privadas contribuíram também para agravar o endividamento do setor não financeiro. Em março, deviam 259 353 milhões de euros, um aumento de 586 milhões face ao mês anterior.Os setores da construção, imobiliário e comércio são os que mais pesam neste balanço.De fevereiro para março, o endividamento do setor não financeiro aumentou cerca de 1400 milhões de euros.A maior fatia neste aumento, de 900 milhões de euros, cabe ao setor público. Por sua vez, o setor privado viu o valor do endividamento aumentar 500 milhões de euros.Contudo, se analisada a dívida total, na ordem dos 724,4 mil milhões de euros, são os privados que mais pesam: 401,1 mil milhões.O setor público cobre a restante fatia, de 323, 3 mil milhões de euros, mostra o Banco de Portugal.