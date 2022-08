Famílias e negócios vão poder regressar à tarifa regulada do gás

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, anunciou esta quinta-feira que as famílias e os pequenos negócios podem voltar a aderir à tarifa regulada do gás com o levantamento das restrições existentes, face aos aumentos anunciados na quarta-feira."O Governo decidiu que vai propor o levantamento das restrições legais existentes, para permitir o acesso às famílias e pequenos negócios ao mercado regulado [do gás natural], anunciou o ministro do Ambiente, em conferência de imprensa.A medida, que abrange 1,5 milhões de consumidores, vigorará "pelo prazo máximo de 12 meses".Em atualização