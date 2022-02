As famílias continuam a emprestar dinheiro ao Estado através da subscrição de certificados do tesouro, apesar do corte de juros em setembro de 2021 e da escalada na inflação que, no primeiro mês do ano, atingiu os 3,3%. A nova emissão tinha conseguido, até janeiro, mais 1,5 mil milhões de euros, adiantou ao CM fonte da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública.