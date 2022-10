Outubro traz uma atualização nos preços do gás e da eletricidade para as famílias que já tinha sido anunciada pelos comercializadores, depois de um ano sem mexer nas faturas. Nalguns casos, esta subida pode ser de cerca de 40 euros por mês.



No mercado que pratica preços que não estão sujeitos às regras da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), como acontece com os clientes da EDP Comercial, as faturas mensais do gás vão passar a custar mais 30 euros, que terão um peso insuflado por mais 5 ou 7 euros em taxas e impostos.









