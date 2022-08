O mercado regulado do gás pratica, já esta quinta-feira, preços que são metade daqueles que as operadoras cobram no mercado liberalizado. O CM fez várias simulações utilizando o simulador da ERSE e, em todo o País, para um casal sem filhos ou um casal com dois filhos o preço praticado, sem os aumentos já anunciados para outubro, é metade ou menos de metade no mercado regulado em relação ao mercado livre.









Segundo os últimos números da ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, dos 1,551 milhões de clientes de gás natural em Portugal, 1,324 milhões estão no mercado livre. E destes 92% são clientes industriais.

Esta quinta-feira, o ministro do Ambiente confirmou que os preços no mercado regulado de gás natural vão ser “menos de metade” dos valores aplicados pela Galp e EDP, que na quarta-feira anunciaram aumentos para entrar em vigor em outubro.



Duarte Cordeiro falava numa conferência de imprensa, na qual avançou que o Governo vai propor o levantamento das restrições legais existentes, para permitir o acesso das famílias e pequenos negócios ao mercado regulado de gás natural. Trata-se de uma medida que vai vigorar pelo prazo máximo de 12 meses e pode abranger até 1,5 milhões de clientes.

Famílias pagam metade no mercado regulado do gás







Esta foi a melhor forma que o Governo encontrou para travar os aumentos anunciados pelos vários operadores, face ao aumento da matéria-prima por causa da invasão da Ucrânia.





Recorde-se que a ERSE já anunciou que os preços do gás no mercado regulado aumentam 3,9% a partir de outubro.





O CM sabe que Duarte Cordeiro e Fernando Medina falaram sobre outros mecanismos de compensação para travar a fatura do gás, mas nunca esteve equacionada a descida do IVA, que presentemente se situa na taxa intermédia de 13%. A Alemanha baixou a taxa de IVA no gás de 19 para 6% até 2024.