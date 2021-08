Famílias pagam por ano 3,5 mil milhões em rendas

As famílias portuguesas com contratos de arrendamento registados nas Finanças pagaram, no seu conjunto, cerca de 3,5 mil milhões de euros em rendas em 2020, de acordo com informação avançada ao CM pela Autoridade Tributária (AT). A subida face ao ano transato foi superior em 119,6 milhões de euros, o correspondente a mais 3,5%.A explicação para esta subida prende-se, essencialmente, com o aumento do número de contratos registados junto do Fisco pelos proprietários de imóveis arrendados, já que em 2019 eram cerca de 2,8 milhões, enquanto no ano passado ultrapassaram os três milhões.