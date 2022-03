Famílias pedem por dia 14 milhões aos bancos

Evolução do volume de crédito das famílias FOTO: DR

O valor acumulado dos empréstimos concedidos pelos bancos a particulares cresceu, no espaço de um ano, cerca de cinco mil milhões de euros, o equivalente à média diária de 14 milhões de euros, segundo informação avançada esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP).O volume total da dívida à Banca por parte das famílias e empresários em nome individual atingiu em janeiro deste ano mais de 148 mil milhões de euros, uma subida de 3,5% face aos 143 mil milhões de euros que atingiu no mesmo mês de 2021.A totalidade dos empréstimos a particulares acumulados em janeiro de 2022 corresponde ao montante mais elevado nos últimos oito anos, já que no arranque de 2014 o balanço das instituições financeiras registava 150 mil milhões de euros neste tipo de crédito, de acordo com dados do BdP.Os empréstimos destinados à compra de casa são responsáveis pela principal fatia do crédito bancário concedido às famílias. Basta lembrar que só em janeiro deste ano os pedidos para este fim quase chegaram a 1,2 mil milhões de euros.Somando o crédito concedido para outros fins, como a compra de automóveis ou consumo, o valor total dos empréstimos concedidos às famílias atingiu no primeiro mês de 2022 o valor mais alto dos últimos 14 anos, chegando aos 1,7 mil milhões de euros.O endividamento do setor não financeiro – administrações públicas, empresas e particulares – aumentou em janeiro 3,2 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, para um total global de 771,3 mil milhões de euros, avançou ontem o Banco de Portugal. O endividamento do setor público subiu 2,1 mil milhões, para 346,2 mil milhões de euros. Já o do setor privado – empresas e famílias – aumentou 1,1 mil milhões, para 425 mil milhões de euros.