O volume do endividamento bancário das famílias cresceu no último ano a um ritmo superior a 16 milhões de euros por dia. De acordo com informação divulgada esta sexta-feira pelo Banco de Portugal (BdP), em maio de 2022 o endividamento dos particulares fixou-se, globalmente, em mais de 150,5 mil milhões de euros, um máximo em 10 anos.









