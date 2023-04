Os portugueses colocaram cerca de 118 milhões de euros por dia em certificados de aforro em março, num total de cerca de 3,5 mil milhões de euros, de acordo com dados divulgados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal.



No total, as famílias já tinham emprestado ao Estado, até março, mais de 28 mil milhões através destes títulos de dívida pública.









Ver comentários