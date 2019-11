Famílias portuguesas pagam pela oitava eletricidade mais cara da União Europeia

Apesar da descida face ao ano anterior, as famílias portuguesas pagavam a oitava eletricidade mais cara da União Europeia no primeiro semestre de 2019. Os últimos dados do Eurostat mostram um custo de 21,54 euros por cada 100 quilowatt-hora (kWh). Um ano antes, a fatura era de 22,46 euros - mais 92 cêntimos - pela mesma quantidade de energia.

Segundo o instituto europeu de estatística, Portugal protagonizou a segunda maior descida homóloga, de 4,1%,...

