Famílias portuguesas perdem 8% dos rendimentos com a crise do coronavírus

O rendimento dos trabalhadores caiu 8,2% com a pandemia, segundo um estudo do Banco de Portugal que contabiliza já o efeito das medidas de apoio ao layoff e as moratórias ao crédito à habitação e às rendas. Também a Comissão Europeia divulgou esta quarta-feira as previsões económicas, antecipando para Portugal um défice de 6,5%, uma taxa de desemprego de 9,7% e uma dívida pública a subir para 131,6% ...