Famílias têm 182 mil milhões de euros depositados

O valor dos depósitos bancários das famílias portuguesas ascendia, no final do primeiro trimestre deste ano, aos 182,4 mil milhões de euros, um acréscimo de 7,1 mil milhões, comparativamente ao mesmo período de 2018.Tendo por base estes dados, divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP), se o dinheiro fosse dividido por toda a população, a cada português corresponderia o valor de 18 200 euros.O montante global dos depósitos bancários de particulares tem registado um crescimento persistente nos últimos trimestres, ainda de acordo com o BdP.Contudo, como o Produtor Interno Bruto (PIB) também cresceu no último ano, devido à evolução positiva da economia nos primeiros três meses de 2019 os particulares registaram uma diminuição do peso dos seus ativos face à riqueza criada no País.A descida foi na ordem dos 0,9 pontos percentuais, uma tendência de queda que se mantém de há quatro trimestres.Embora o volume de depósitos tenha crescido, para a maioria das famílias a taxa de poupança – a parte do rendimento que não é gasto com o consumo – tem vindo a cair.Os útimos dados do Instituto Nacional de Estatística revelam que nos primeiros três meses do ano baixou para 4,5%, uma poupança de 4,5 euros por cada 100 euros ganhos. Há dez anos, a taxa de poupança chegou aos 10,9%.A economia portuguesa apresentou no último ano, contado entre o fim de março de 2018 e o mesmo período deste ano, uma necessidade de financiamento na ordem dos 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB), valor que, segundo o Banco de Portugal, interrompeu a sucessão de saldos positivos registados desde o final de 2012.Tal ficou a dever-se ao facto de quer as empresas quer o Estado terem tido necessidades de financiamento que excederam os valores das suas poupanças depositadas nos bancos.