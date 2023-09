As famílias têm uma riqueza em casas de habitação superior a 498 mil milhões de euros. É o valor mais elevado de sempre: em 2022, o valor do património em imóveis cresceu 10%, face a 2021, e concretizou-se uma viragem histórica na tendência da última década: pela primeira vez, desde 2010, o valor do património habitacional é mais elevado do que o valor do património financeiro e, em 2022, foram desviados dos ativos financeiros para o investimento em casas mais de 17 mil milhões de euros.









