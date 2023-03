Famílias vulneráveis com apoio de 30 euros mês até ao fim do ano

O Governo vai avançar com um novo apoio para as famílias mais vulneráveis que será pago "ao longo de todo o ano numa base regular, previsivel e estável", anunciou esta sexta-feira o ministro das Finanças. O apoio corresponderá a 30 euros, a que acrescem mais 15 euros por cada filho, e serão abrangidas as famílias até ao 4º escalão do abono de família.

Fernando Medina, que falava numa conferência de imprensa convocada para anunciar novos apoios às famílias para mitigar o aumento do custo de vida na sequência da subida dos preços.





Para as famílias com filhos, o apoio será maior: haverá "um complemento extraordinário aos beneficiários do abono de família até ao 4º escalão, de 15 euros mensais por criança ou jovem" o que, na prática, significará um total de 180 euros até final do ano. Ana Mendes Godinho estima que sejam abrangidas um milhão e cem mil famílias, sendo que o primeiro pagamento vai ocorrer em maio, juntamente com o abono de família e depois novamente em junho, agosto e novembro.

Para um casal que esteja numa situação de maior vulnerabilidade, com 2 filhos, são 720 euros adicionais pagos este ano, concretizou a ministra, que lembrou que este novo apoio "será pago exclusivamente através de transferência bancária e apelou a todos que atualizem os seus dados bancários junto da Segurança Social, para que possa ser processado o pagamento automático.

Estas medidas, estima o Governo, terão, no seu conjunto, um custo de 583 milhões de euros provenientes do Orçamento do Estado.