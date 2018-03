Farfetch abre escritório em Braga com 150 vagas de emprego

A tecnológica está em processo de recrutamento para o quarto escritório que vai abrir em Portugal.

A Farfetch anunciou esta quinta-feira, 1 de Março, que vai abrir em Braga o quarto escritório da empresa em Portugal, que será um pólo de tecnologia que empregará 150 trabalhadores, segundo avança o Jornal de Negócios.

Em comunicado, a tecnológica diz que algumas das vagas já estão disponíveis no site da empresa dedicada ao recrutamento.

"Estamos a criar um novo espaço que vem dar resposta à nossa estratégia e ao crescimento da equipa em Portugal. Braga é considerada uma das cidades mais jovens do país, dinâmica e inovadora, e reúne as condições certas para receber um novo pólo de tecnologia da Farfetch. Este novo escritório é também sinónimo da continuação da nossa aposta em Portugal e da importância do país no desenvolvimento da nossa operação", afirma Luís Teixeira, director-geral da Farfetch em Portugal.

A empresa luso-britânica de comércio electrónico de artigos de luxo está já presente em Guimarães, Porto e Lisboa e o seu CEO, José Neves, tinha dito o ano passado em entrevista ao Negócios que a empresa queria continuar a crescer no mercado português, perspectivando chegar ao final do ano com 1.400 trabalhadores em Portugal.

Cipriano Sousa, chief technology officer da Farfetch, refere no mesmo comunicado que "este novo hub permitirá um crescimento das equipas, essencialmente na área de tecnologia, trabalhando em rede e ligação directa com equipas de engenharia e produto, localizadas em vários escritórios em Portugal e no mundo, desde Londres até à China".

A Farfetch tem escritórios em 11 cidades e mais de 2.000 funcionários por todo o mundo, sendo a única empresa nacional que obteve o estatuto de unicórnio (que tem uma avaliação de mil milhões de dólares ou mais).

Já este ano a empresa assinou uma parceria com o grupo Chalhoub, que opera também no segmento de luxo no Médio Oriente, sendo que a imprensa especializada tem noticiado que a empresa liderada por José Neves vai entrar em bolsa, em Nova Iorque, em Setembro.

Cipriano Sousa acrescenta que como novo escritório em Braga "estamos a posicionar a Farfetch numa cidade que, acreditamos, tem muito potencial do ponto de vista de expertise em diferentes áreas", sendo uma "forte incubadora de talento, nas áreas de engenharia e ciências".