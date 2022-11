Os bancos vão começar a ponderar as despesas das famílias com energia no momento de concederem crédito à habitação. Esta é uma das novidades que o Banco de Portugal introduziu, ao analisar a exposição do sistema financeiro aos riscos climáticos, e o seu impacto na carteira de crédito hipotecário.



"Não haverá, para já, nenhuma recomendação", afirmou ao CM Laginha de Sousa durante a apresentação do Relatório de Estabilidade Financeira (REF), mas "o livro nestas matérias está ainda a ser escrito, naturalmente que, mais tarde, é uma matéria que tem de ser tida em conta", acrescentou o administrador do Banco de Portugal.