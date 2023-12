A fatura de oficina mais elevada pertence à marca Dodge, com um valor médio de quase seis mil euros após um acidente. Mas, em média, qualquer reparação tem um valor superior a três mil euros, com exceção da marca Skoda. O estudo da carVertical, realizada em 15 países europeus entre os quais Portugal, conclui que as marcas de veículos de luxo têm, geralmente, um valor médio de danos mais elevado do que os da classe económica, pelo que mesmo pequenas reparações podem custar milhares de euros.









