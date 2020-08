Faturas do fisco passam a ter código de barras

As faturas vão passar a incorporar um código de barras. A portaria que regulamenta aquela alteração foi esta quinta-feira publicada em Diário da República. Trata-se de mais um passo para a total desmaterialização das faturas em papel, um objetivo que o Governo quer atingir até ao fim da legislatura (2023), apurou oCom a introdução do código de barras dá-se mais um passo no combate à fraude e evasão fiscal, uma vez que as faturas podem não ter número de contribuinte, sendo este elemento introduzido posteriormente pelo próprio sujeito passivo.As faturas pré-impressas em papel, adquiridas antes de dia 1 de janeiro de 2021 (data em que entra em vigor a portaria esta quinta-feira publicada), podem ser utilizadas até ao dia 30 de junho de 2021.