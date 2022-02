O s contribuintes têm até dia 25 de fevereiro para validar as faturas de 2021, que garantem benefícios fiscais no IRS. Este ano, pela primeira vez, as despesas com ginásios também vão contar.As despesas feitas o ano passado têm de ser validadas no portal ‘e-fatura’, de forma a poderem ser contabilizadas para efeitos de IRS, permitindo baixar o valor do imposto a pagar.